"Бергамаски" одержали волевую победу над Сассуоло в матче 10-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Счет в игре открыли в конце первого тайма – Кирьякопулос на дальней стойке мощным ударом с лета замкнул навес Д'Андреа. Аталанта еще до перерыва успела ответить – Пашалич закатил мяч в ворота после комфортной скидки Соппи. Во втором тайме француз снова ассистировал, на этот раз Лукману, принесшему победу "бергамаскам".

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Таким образом Аталанта возглавила турнирную таблицу, набрав 24 очка, однако у Наполи на 1 балл меньше и игра в запасе. Сассуолло с 12 пунктами остался в середине чемпионата.