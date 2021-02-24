Аталанта в прошлом году стала главной сенсацией европейского футбола, прорвавшись в четвертьфинал Лиги чемпионов. Тогда многие болельщики (и не только) были уверены – бергамаски не прошли ПСЖ только из-за ужасного темпа ковидного сезона, который банально выбил "Богиню" из сил. Возможно, это и так. В любом случае, Аталанта повторила выход в плей-офф в этом сезоне, отстав на два очка от Ливерпуля (и одержав победу на Энфилде) и опередив Аякс. Жребий за это достижение подарил в пару кризисный Реал.

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Впрочем, даже без проблем Реала следует признать, что Аталанта крутая. Подопечные Джан Пьеро Гасперини остаются реальным претендентами на медали в Серии А – в их активе погромы Милана, Ромы и Лацио, ничья с Юве и Интером, а также выход в финал Кубка благодаря победе над Наполи. В первом круге чемпионата бергамаски побили собственный же рекорд по набранным очкам, а сейчас команда лидирует в Италии по показателям ожидаемых голов без пенальти. Кроме того, по интенсивности прессинга Аталанта является лучшим итальянским топом.

В целом, футбол "Богини" остается таким же агрессивным, интенсивным и продуманным позиционно, как и год назад. Центрбеки все так же регулярно ходят в штрафную и забивают, а в центре комада шикарно открывает и атакует зоны. Критическую потерю Гомеса тренерский штаб компенсировал большей гибкостью, распределив его сильные качества между тремя-четырьмя атакующими хавами, а главной звездой стал фантастический Иличич. Словом, Аталанта – очень крутая.

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Впрочем, на фоне прошлогоднего доминирования футбол бергамасков не такой мощный. Проблем хватает – та же потеря Гомеса, при всех стараниях Джан Пьеро Гасперини и других исполнителей, часто ощущается в ничейных матчах, ведь пока только Иличич безапелляционно создает разницу в середине поля. Малиновский, Пессина и Миранчук остаются нестабильными и несколько прогнозируемыми в своих действиях.

Кроме того, Аталанта слишком контрастна в своих результатах. Показательными стали матчи против Лацио: в кубковой встрече "Богиня" даже в меньшинстве мало что позволяла "орлам" и праздновала победу (3:2), а через четыре дня уже римляне вынесли команду Джан Пьеро Гасперини (1:3) – здесь же стало заметно, что Аталанта может из ничего подарить несколько голов. С Ливерпулем вышла похожая история – 0:5 дома, 2:0 на выезде. Даже в течение одного матча Аталанта бывает кардинально разной – так, в ворота Торино прилетело три гола уже в первые 20 минут, но в итоге все завершилось со счетом 3:3.

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В Серии А команда Малиновского и Коваленко имеет слишком большое количество осечек. Так, очки у бергамаско отбирали Удинезе, Дженоа, Болонья и Специя (команды второй десятки чемпионата), а Верона вообще уверенно победила. В ЛЧ же можно отметить ничью с Мидтьюлландом. Именно эта нестабильность и контрастность заставляет букмекеров ставить на проход итальянцев высокие коэффициенты.

Реал проводит очень интересный сезон. По всем признакам заметен кризис – "сливочные" имеют кучу структурных проблем в игре (особенно при прессинге и переходных фазах), в атаке команда слишком зависима от отдельных исполнителей, а в обороне стала много привозить от ведущих исполнителей. Все эти недостатки наиболее ярко проявились в двух проигрышных матчах против Шахтера, однако это были не первые и не последние позорные провалы "бланкос". Так, подопечных Зинедина Зидана в Мадриде били Кадис (новичок Примеры), Леванте и Алавес, Валенсия вообще устроила разгром, а Эльче и Осасуна отбирали очки. Самым же позорным стал вылет из Кубка Испании в результате поражения Алькояно.

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Все это порождает разговоры об отставке Зинедина Зидана. Французский коуч последнее время стал нервничать, срываясь на журналистов. Его можно понять: на фоне всех игровых проблем Реал умудрился уверенно прибить Атлетико, Барселону, Интер, Боруссию М и Севилью – причем это были тактические победы в критически важных матчах. Соперники в этих встречах не получили от Мадрида никаких шансов. Кроме того, "сливочные" почти отыграли 10-очковое отставание от Атлетико, перед дерби 7-го марта сократив отрыв до минимума.

Особенно успехи Реала поражают на фоне катастрофической кадровой ситуации. Перед Хетафе в лазарете находилось сразу семь исполнителей, перед Уэской ​​и Вальядолидом команда не могла рассчитывать на восмерых, а в Бергамо "сливочные" полетели без девяти игроков основы – суммарно же за этот сезон мадридцы пережили 41 травму и пять положительных тестов на COVID-19. Повреждения получили 20 футболистов, причем в большинстве случаев речь идет о рецедивах (в 30 случаях – мышечные). И это уже не случайность – в прошлом сезоне Реал пережил 55 травм, а в сезоне 2018/19 они были 50. Это настолько много, что клуб начал внутреннее расследование.

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Очевидно, скоро полетят головы, но пока Реалу важно не вылететь из ЛЧ. В Италии будет очень трудно.

Кадровая ситуация

Травмированные: Хатебур – Рамос, Марсело, Карвахаль, Вальверде, Одриосола, Милитао, Родриго, Азар, Бензема

Дисквалифицированы: –

Не сыграют из-за других причин: Коваленко (Аталанте; вне заявки)

Ориентировочные составы на матч Аталанта – Реал Мадрид

Аталанта: Голлини – Толои, Ромеро, Джимшити – Меле, Фройлер, де Роон, Госенс – Иличич, Пессина – Сапата

Реал Мадрид: Куртуа – Васкес, Варан, Начо, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Асенсио, Мариано, Винисиус

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Реал повез в Италию всего 11 футболистов из первой команды, поэтому существует соблазн назвать мадридцев аутсайдерами. Впрочем, недооценка испанского чемпиона может дорого обойтись бергамаскам, ведь для "сливочных" отсутствие кучи лидеров давно стала нормой. Например, в прошлом сезоне они пережили до 55 травм, но выиграли Ла Лигу. Кроме того, Зинедин Зидан в таких трудных условиях получил слишком много тактических побед над топами, чтобы вот так просто проиграть Аталанте.

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Впрочем, Джан Пьеро Гасперини не из тех, кто даст своей команде расслабиться. Аталанта, конечно же, подготовилась к Реалу, а ее интенсивность и качественный прессинг – слишком серьезная проблема для "сливочных". Особенно страшно за шаткую оборону "королевского клуба", на которую обрушится не только атакующая группа бергамаско, но и центрбеки. При этом кадровая ситуация "бланкос" действительно сложная – ее еще можно пережить при формировании стартовой 11-ки, но на банке сидят сплошные дублеры. Хуже всего, что не хватает Бензема, без которого Реал забивает очень мало.

С другой стороны, трудно спрогнозировать, как пойдет игра у Аталанты. В этом сезоне она может как устроить феерию, так и сгореть без шансов. При этом команде может не хватить футболистов, способных в одиночку расшатать линии мадридцев – если Иличича выключат, то будут проблемы.

Реал умеет сваливать игру до вязкой борьбы, в которой энергозатратность футбола Аталанты теряет смысл. Можно быть уверенным, что в нынешней кадровой ситуации Зинедин Зидан добиваться именно нейтрализации соперника, а не победы над ним прямо сейчас.

Вряд ли при таких факторах можно ожидать уверенной победы хозяев, но на минимальную они вполне могут надеяться. "Сливочных" такой расклад устроит. Все решится в Мадриде.

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