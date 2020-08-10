Аталанта – ПСЖ: Тухель заявил, что экс-звезда УПЛ может стать героем четвертьфинала Лиги чемпионов

"Хорошая игра в защите будет очень важным фактором против Аталанты. У них совершенно уникальный стиль. Они атакуют всеми своими игроками, все время продвигаются вперед и везде прессингуют. Им нравится действовать с обоими очень атакующими флангами, они делают навесы, но также могут наносить удары с дальнего расстояния.

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Все это означает, что мы должны быть очень сосредоточены в защите и стараться не уступать, но мы знаем, что будет очень сложно сохранить свои ворота "сухими" против такой команды, как Аталанта. Кейлор Навас мог бы стать ключевым игроком, потому что он всегда спокоен и имеет большой опыт в этом турнире.

Что касается Аталанты, то их номер 10, Алехандро Гомес, всегда свободно перемещается. Он пытается взаимодействовать с другими игроками на небольшом пространстве", – сказал Тухель в эфире beIN Sports.

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