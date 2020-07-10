Аталанта – ПСЖ: Тухель рассыпался в комплиментах Малиновскому и Ко

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель оценил соперника по четвертьфиналу Лиги чемпионов.

"Сложная жеребьевка. Аталанта – невероятная команда, которая непрерывно атакует и много забивает. Нам нужно тщательно подготовиться к такому сопернику и сыграть очень внимательно.

К счастью, есть достаточно времени на подготовку. Мы в четвертьфинале и хотим побеждать дальше. С нетерпением жду встречи с Аталантой", – сказал Тухель клубному каналу ПСЖ.

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Завершающие стадии Лиги чемпионов пройдут в Португалии в формате одного матча. В четвертьфинале ПСЖ сыграет против Аталанты. Если парижане пройдут команду Руслана Малиновского, то сыграют с победителем пары РБ Лейпциг – Атлетико.

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