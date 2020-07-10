toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Аталанта – ПСЖ: Тухель рассыпался в комплиментах Малиновскому и Ко

15:58 - Читати українською
Аталанта – ПСЖ: Тухель рассыпался в комплиментах Малиновскому и Ко
Томас Тухель

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель оценил соперника по четвертьфиналу Лиги чемпионов.

"Сложная жеребьевка. Аталанта – невероятная команда, которая непрерывно атакует и много забивает. Нам нужно тщательно подготовиться к такому сопернику и сыграть очень внимательно.

К счастью, есть достаточно времени на подготовку. Мы в четвертьфинале и хотим побеждать дальше. С нетерпением жду встречи с Аталантой", – сказал Тухель клубному каналу ПСЖ.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов 2019/20 – украинцы могут встретиться в финале

Завершающие стадии Лиги чемпионов пройдут в Португалии в формате одного матча. В четвертьфинале ПСЖ сыграет против Аталанты. Если парижане пройдут команду Руслана Малиновского, то сыграют с победителем пары РБ Лейпциг – Атлетико.

Аталанта на рівні Реала та Баварії – Маліновському і Ко пророкують суперсенсацію в Лізі чемпіонів

blog_ava
Аталанта на рівні Реала та Баварії – Маліновському і Ко пророкують суперсенсацію в Лізі чемпіонів
08:15
8705
Теги
Лига чемпионов Руслан Руслан Малиновский ПСЖ ПСЖ Аталанта Аталанта Томас Томас Тухель
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
50
мин
Минай
18:00
Металлист 1925
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук