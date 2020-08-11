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Аталанта – ПСЖ: Тухель ожидает непростой матч с командой Малиновского в Лиге чемпионов

11 августа 23:27 - Читати українською
Аталанта – ПСЖ: Тухель ожидает непростой матч с командой Малиновского в Лиге чемпионов
Томас Тухель / Твиттер ФК ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель оценил шансы команды на выход в полуфинал ЛЧ.

 

"У Аталанты уникальный стиль игры. Можно сказать, что ее футболисты играют один на один с соперниками на всех участках поля. При атаках на половине поля оппонента находятся семь игроков Аталанты. Это отличная команда, которая очень много забивает. Мы будем стараться найти свободное пространство, но нужно показать свой лучший футбол.

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Играть против Аталанты очень непросто. Испытание предстоит трудное, но шансы есть всегда. На первый план выйдут тактика и психология. На последней тренировке мы работали над концентрацией и поднятием командного духа. У нас сплоченный коллектив, мы бьемся друг за друга, вместе побеждаем и вместе проигрываем", – цитирует немецкого специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, команда Руслана Малиновского встретится с ПСЖ в рамках 1/4 финала ЛЧ 12 августа, начало 22:00.

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