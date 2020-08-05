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Аталанта – ПСЖ: соперники команды Малиновского рискуют потерять еще одного лидера

20:47 - Читати українською
Аталанта – ПСЖ: соперники команды Малиновского рискуют потерять еще одного лидера
Марко Верратти / ФК ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти может пропустить четвертьфинальную дуэль в Лиге чемпионов.

 

Чемпион Франции может потерять одного из важнейших игроков на поединок против Аталанты. Марко Верратти получил повреждение на тренировке после столкновения с одноклубником, сообщает RMC Sport.

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Участие итальянского хавбека в матче с командой Руслана Малиновского оказалось под огромным вопросом. Напомним, ПСЖ может потерять еще и Килиана Мбаппе, который травмировался в финале Кубка Франции и продолжает восстановление.

Поединок Аталанта – ПСЖ пройдет 12 августа в Лиссабоне. Четвертьфинальная стадии ЛЧ состоит из одного матча.

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