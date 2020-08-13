Аталанта – ПСЖ: Неймар отметился благородным поступком после эпичной победы

Звезда ПСЖ Неймар запомнился не только ярким выступлением в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Аталанты (2:1).

Сразу по завершении поединка Неймар получил награду лучшему игроку матча Аталанта – ПСЖ.

Трагедия Малиновского и компании в видеообзоре матча Аталанта – ПСЖ – 1:2

Впрочем, бразилец решил отдать свою награду Эрик-Максиму Шупо-Мотингу, и поздравить своего одноклубника. Отметим, что именно камерунец отметился победным голом в ворота Аталанты на третьей компенсированной минуте.

Напомним, голы Маркиньоса и Шупо-Мотинга после 90 минуты вывели ПСЖ в полуфинал Лиги чемпионов, где парижане ожидают победителя пары РБ Лейпциг – Атлетико.

ПСЖ победил Аталанту и вышел в полуфинал ЛЧ: драматичный конец сказки, фиаско Малиновского и бенефис Неймара