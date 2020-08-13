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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АТАЛАНТА - ПСЖ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТИКО ДИНАМО КИЕВ

Аталанта – ПСЖ: Неймар отметился благородным поступком после эпичной победы

09:57 - Читати українською
Аталанта – ПСЖ: Неймар отметился благородным поступком после эпичной победы
Неймар и Шупо-Мотинг / Reuters

Звезда ПСЖ Неймар запомнился не только ярким выступлением в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Аталанты (2:1).

27’ Марио Пашалич
 
Маркиньос 90’
Эрик-Максим Шупо-Мотинг 90+3’
27’ Марио Пашалич
90’ Маркиньос
90+3’ Эрик-Максим Шупо-Мотинг

Сразу по завершении поединка Неймар получил награду лучшему игроку матча Аталанта – ПСЖ.

Трагедия Малиновского и компании в видеообзоре матча Аталанта – ПСЖ – 1:2

Впрочем, бразилец решил отдать свою награду Эрик-Максиму Шупо-Мотингу, и поздравить своего одноклубника. Отметим, что именно камерунец отметился победным голом в ворота Аталанты на третьей компенсированной минуте.

Напомним, голы Маркиньоса и Шупо-Мотинга после 90 минуты вывели ПСЖ в полуфинал Лиги чемпионов, где парижане ожидают победителя пары РБ Лейпциг – Атлетико.

ПСЖ победил Аталанту и вышел в полуфинал ЛЧ: драматичный конец сказки, фиаско Малиновского и бенефис Неймара

blog_ava
Трагедия Малиновского и компании в видеообзоре матча Аталанта – ПСЖ – 1:2
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Теги
Лига чемпионов Аталанта - ПСЖ ПСЖ ПСЖ Неймар Эрик-Максим Эрик-Максим Шупо-Мотинг
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