toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ШАХТЕР - БАЗЕЛЬ ЛИГА ЕВРОПЫ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Аталанта – ПСЖ: Маркиньос заявил о храбрых намерениях против Малиновского и Ко в матче Лиги чемпионов

10:00 - Читати українською
Аталанта – ПСЖ: Маркиньос заявил о храбрых намерениях против Малиновского и Ко в матче Лиги чемпионов
Маркиньос / Фото из открытых источников

Защитник парижского клуба Маркиньос поделился ожиданиями от матча 1/4 ЛЧ против Аталанты.

 

"Думаю, что мы смогли подготовиться к матчу наилучшим образом. Все мотивированы до предела и рвутся в бой.

Аталанта – ПСЖ: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов – команда Малиновского надеется на продолжение сказки

Тренировались очень упорно и вроде бы вышли на пик формы. Мы будем действовать храбро, но спокойно, и сделаем все для победы.

Андер Эррера? Он отличный футболист, у которого есть богатый опыт участия в больших матчах. Он не боится жестких единоборств и всегда готов лечь костьми ради команды. Такого игрока всегда хочешь видеть в своей команде. Эррера доказывал свое мастерство в каждом матче этого сезона", – цитирует защитника ПСЖ официальный сайт УЕФА.

Напомним, команда Руслана Малиновского встретится с ПСЖ в рамках 1/4 финала ЛЧ сегодня, 12 августа, начало в 22:00.

"Это может быть Аталанта": Малиновскому и Ко предрекают судьбу исторической сенсации ЛЧ, а Пирло очень повезло

blog_ava
Динамо – Десна: Луческу впервые проиграл – шоу "шахтера" Мудрика и Цыганкова, спорный пенальти, 3 разочарования
06:10
57370
Теги
ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов Аталанта - ПСЖ Маркиньос
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
55
мин
Аталанта
22:00
ПСЖ
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?