Аталанта – ПСЖ: Маркиньос заявил о храбрых намерениях против Малиновского и Ко в матче Лиги чемпионов

"Думаю, что мы смогли подготовиться к матчу наилучшим образом. Все мотивированы до предела и рвутся в бой.

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Тренировались очень упорно и вроде бы вышли на пик формы. Мы будем действовать храбро, но спокойно, и сделаем все для победы.

Андер Эррера? Он отличный футболист, у которого есть богатый опыт участия в больших матчах. Он не боится жестких единоборств и всегда готов лечь костьми ради команды. Такого игрока всегда хочешь видеть в своей команде. Эррера доказывал свое мастерство в каждом матче этого сезона", – цитирует защитника ПСЖ официальный сайт УЕФА.

Напомним, команда Руслана Малиновского встретится с ПСЖ в рамках 1/4 финала ЛЧ сегодня, 12 августа, начало в 22:00.

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