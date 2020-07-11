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Аталанта – ПСЖ: Малиновский оценил шансы бергамасков на выход в полуфинал Лиги чемпионов

06:00 - Читати українською
Аталанта – ПСЖ: Малиновский оценил шансы бергамасков на выход в полуфинал Лиги чемпионов
Руслан Малиновский / фото из открытых источников

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

"С ПСЖ будет трудно. Мне не хотелось на этой стадии встречаться с Манчестер Сити, потому что мы с ними играли в группе.

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Четвертьфинал будет состоять из одного матча. Будет трудно, но шансы есть. Будем стараться пройти как можно дальше в этом турнире", – поделился Малиновский в комментарии Футбол News.

Отметим, что вместо традиционного двухматчевого противостояния команды проведут лишь один поединок на нейтральном поле. Четвертьфиналы Лиги чемпионов должны состояться с 12 по 15 августа.

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Лига чемпионов
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