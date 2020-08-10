toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ШАХТЕР - БАЗЕЛЬ ДИНАМО КИЕВ ЮВЕНТУС ТРАНСФЕРЫ

Аталанта – ПСЖ: Малиновский и компания получили арбитра, который стал символом побед парижан

11:34 - Читати українською
Аталанта – ПСЖ: Малиновский и компания получили арбитра, который стал символом побед парижан
Энтони Тейлор / Сайт УЕФА

Стала известна бригада судей, которые будут работать на матче 1/4 финала Лиги чемпионов между Аталантой и ПСЖ.

 

Главным рефери назначен англичанин Энтони Тейлор, информирует сайт УЕФА. Помощники на линиях – Гарри Бесвик и Адам Нанн.

Эффектный финт Неймара и громкие овации после пушки Эрреры – как ПСЖ готовится к битве с Аталантой в Лиге чемпионов

Тейлор в текущем сезоне ни разу не судил Аталанту, зато с ПСЖ пересекался дважды. В обоих поединках команда Тухеля одержала победу – сначала в группе над Реалом (3:0), а затем в матче 1/8 финала против Боруссии Д (2:0).

Напомним, поединок Аталанта – ПСЖ состоится 12 августа в Лиссабоне. Четвертьфинальная стадия ЛЧ состоит из одного матча.

"Аталанта может выиграть ЛЧ, но есть небольшой дефект": интервью Липпи об успехе команды Малиновского и силе Ювентуса

blog_ava
Главные новости футбола 9 августа: COVID-19 поразил Динамо, Луческу нашел форварда, неудачи украинцев в Бельгии
07:00
2107
Теги
ПСЖ ПСЖ Аталанта Аталанта Лига чемпионов Арбитры Аталанта - ПСЖ
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
20
мин
Интер
22:00
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?