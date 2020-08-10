Аталанта – ПСЖ: Малиновский и компания получили арбитра, который стал символом побед парижан

Стала известна бригада судей, которые будут работать на матче 1/4 финала Лиги чемпионов между Аталантой и ПСЖ.

Главным рефери назначен англичанин Энтони Тейлор, информирует сайт УЕФА. Помощники на линиях – Гарри Бесвик и Адам Нанн.

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Тейлор в текущем сезоне ни разу не судил Аталанту, зато с ПСЖ пересекался дважды. В обоих поединках команда Тухеля одержала победу – сначала в группе над Реалом (3:0), а затем в матче 1/8 финала против Боруссии Д (2:0).

Напомним, поединок Аталанта – ПСЖ состоится 12 августа в Лиссабоне. Четвертьфинальная стадия ЛЧ состоит из одного матча.

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