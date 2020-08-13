Аталанта – ПСЖ: Левченко предположил, как поражение повлияет на Малиновского в матчах сборной Украины в Лиге наций

"Поклонникам Аталанты не позавидуешь, ведь путевка в полуфинал Лиги чемпионов была у них почти в кармане. Эти два пропущенных мяча стали следствием досадных промахов в обороне футболистов Аталанты. Хотя, с выходом на поле Мбаппе ПСЖ заметно прибавил.
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Впрочем, к Джан Пьеро Гасперини претензий быть не должно, если говорить о построении игры своей команды. Малиновскому было непросто войти в такую игру. Полузащитник несколько раз ошибся. Но вообще очень сложно себя проявить, когда твоей команде приходится много обороняться.
Психологически непросто отойти от такого поражения. Обидно, что команду Малиновского мы не увидим в полуфинале Лиги чемпионов. Аталанта выдала классный сезон. Руслан – профессионал. Уверен, что к старту в Лиге наций он подойдет в отличном состоянии", – цитирует Левченко Команда №1.
Напомним, 26 августа сборная Украины начнет первый сбор в 2020 году. Уже 3 сентября команда Шевченко проведет матч Лиги наций против Швейцарии.
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