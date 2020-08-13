Аталанта – ПСЖ: Левченко предположил, как поражение повлияет на Малиновского в матчах сборной Украины в Лиге наций

"Поклонникам Аталанты не позавидуешь, ведь путевка в полуфинал Лиги чемпионов была у них почти в кармане. Эти два пропущенных мяча стали следствием досадных промахов в обороне футболистов Аталанты. Хотя, с выходом на поле Мбаппе ПСЖ заметно прибавил.

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Впрочем, к Джан Пьеро Гасперини претензий быть не должно, если говорить о построении игры своей команды. Малиновскому было непросто войти в такую ​​игру. Полузащитник несколько раз ошибся. Но вообще очень сложно себя проявить, когда твоей команде приходится много обороняться.

Психологически непросто отойти от такого поражения. Обидно, что команду Малиновского мы не увидим в полуфинале Лиги чемпионов. Аталанта выдала классный сезон. Руслан – профессионал. Уверен, что к старту в Лиге наций он подойдет в отличном состоянии", – цитирует Левченко Команда №1.

Напомним, 26 августа сборная Украины начнет первый сбор в 2020 году. Уже 3 сентября команда Шевченко проведет матч Лиги наций против Швейцарии.

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