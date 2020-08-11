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Аталанта – ПСЖ: Гасперини вспомнил фарт в матче с Шахтером перед поединком Лиги чемпионов

20:59 - Читати українською
Аталанта – ПСЖ: Гасперини вспомнил фарт в матче с Шахтером перед поединком Лиги чемпионов
Джан Пьеро Гасперини и Алехандро Гомес / Фото ФК Аталанта

Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от четвертьфинального поединка Лиги чемпионов против ПСЖ.

 

"Ну вот, мы здесь, адреналин зашкаливает. Мы играем на очень важном стадионе, в храме Бенфики, жаль, что болельщиков не будет.

Мы несем с собой много эмоций за последние месяцы. Важно то, что происходит на поле, но наша мотивация может сыграть нам на руку. Мы очень сосредоточены на завтрашнем матче.

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В групповом этапе нам везло, особенно в матчах между загребским Динамо и донецким Шахтером. Но мы смогли достичь важных результатов.

Аталанта – единственная итальянская команда, которая осталась в турнире. Это немного грустно, мы думали, что Ювентус имеет отличные шансы также пройти дальше (Юве вылетел от Лиона в 1/8 – прим.). Наполи хорошо сыграл против Барселоны, они должны быть довольны тем, как провели матч. Теперь мы остались одни, поэтому постараемся добиться успеха.

Я надеюсь поехать в отпуск как можно позже. Мы знаем, что вся Италия нас поддержит, и это очень важно для нас. Мы сейчас вроде как сборная, и надеемся, что достигнем успеха", – сказал Гасперини для Sky Sport Italia.

Напомним, команда Руслана Малиновского встретится с ПСЖ в рамках 1/4 финала ЛЧ 12 августа, начало 22:00.

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Лига чемпионов Руслан Руслан Малиновский Шахтер Шахтер Аталанта Аталанта Джан Пьеро Джан Пьеро Гасперини Аталанта - ПСЖ
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