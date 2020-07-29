Аталанта – ПСЖ: Гасперини оценил сложность потери главного бомбардира команды

Наставник Аталанты из Бергамо Джан Пьеро Гасперини перед противостоянием в 1/4 финала Лиги чемпионов поделился мыслями относительно травмы нападающего Йосипа Иличича.

"Иличич – это фундаментальный игрок для нас.

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Вплоть до марта это был сезон его имени, Йосип громил всех – и в Серии А, и в Европе. Это как Ювентус без Дибалы, Лацио без Иммобиле или даже Интер без Лукаку", – цитирует тренера Football Italia.

К слову, в нынешнем сезоне Йосип Иличич провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал 9 результативных передач. Из-за травмы мышцы он не играет с начала июля.

Четвертьфинальный поединок Аталанты в ЛЧ против французского ПСЖ запланирован на 12 августа.

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