toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Аталанта – ПСЖ: Гасперини оценил сложность потери главного бомбардира команды

06:00 - Читати українською
Аталанта – ПСЖ: Гасперини оценил сложность потери главного бомбардира команды
Йосип Иличич (крайний слева) / LaPresse

Наставник Аталанты из Бергамо Джан Пьеро Гасперини перед противостоянием в 1/4 финала Лиги чемпионов поделился мыслями относительно травмы нападающего Йосипа Иличича.

 

"Иличич – это фундаментальный игрок для нас.

Аталанта – ПСЖ: Мбаппе пропустит матч плей-офф Лиги чемпионов

Вплоть до марта это был сезон его имени, Йосип громил всех – и в Серии А, и в Европе. Это как Ювентус без Дибалы, Лацио без Иммобиле или даже Интер без Лукаку", – цитирует тренера Football Italia.

К слову, в нынешнем сезоне Йосип Иличич провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал 9 результативных передач. Из-за травмы мышцы он не играет с начала июля.

Четвертьфинальный поединок Аталанты в ЛЧ против французского ПСЖ запланирован на 12 августа.

Відмовити Динамо, щоб увійти в історію Ліги чемпіонів – важкий шлях Йосіпа Ілічіча, який двічі ледь не завершив кар'єру

blog_ava
Франков озвучил полный состав ассистентов Луческу в Динамо – микс легенд клуба и зарубежных специалистов
28 июля
29649
Теги
Джан Пьеро Джан Пьеро Гасперини Йосип Йосип Иличич Аталанта Аталанта Лига чемпионов Аталанта - ПСЖ
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
12
мин
Шахтер
10:30
Верес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук