Аталанта – ПСЖ: Гасперини оценил сложность потери главного бомбардира команды

"Иличич – это фундаментальный игрок для нас.
Аталанта – ПСЖ: Мбаппе пропустит матч плей-офф Лиги чемпионов
Вплоть до марта это был сезон его имени, Йосип громил всех – и в Серии А, и в Европе. Это как Ювентус без Дибалы, Лацио без Иммобиле или даже Интер без Лукаку", – цитирует тренера Football Italia.
К слову, в нынешнем сезоне Йосип Иличич провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал 9 результативных передач. Из-за травмы мышцы он не играет с начала июля.
Четвертьфинальный поединок Аталанты в ЛЧ против французского ПСЖ запланирован на 12 августа.
Відмовити Динамо, щоб увійти в історію Ліги чемпіонів – важкий шлях Йосіпа Ілічіча, який двічі ледь не завершив кар'єру