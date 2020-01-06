Аталанта – Парма – 5:0 – видео голов и обзор матча

Аталанта Малиновского уничтожила Парму в рамках 18-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – Парма.

Аталанта достаточно быстро вышла вперед в счете – Папу Гомес классным ударом в девятку не оставил шансов Сепе. До перерыва бергамаски оформили комфортное преимущество, голы на счету Фройлера и Госенса. А во второй половине Иличич добил Парму, оформив дубль.

Аталанта нанесла позорное поражение Парме – невероятный Иличич, крохи времени для Малиновского

Таким образом, Атланта набрала 34 очка и осталась пятой. Парма с 25 пунктами осталась на седьмой строчке.