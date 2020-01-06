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Аталанта – Парма – 5:0 – видео голов и обзор матча

6 января 19:30 398 Читати українською
Аталанта – Парма – 5:0 – видео голов и обзор матча
Аталанта – Парма – 5:0 – видео голов и обзор матча / соцсети

Аталанта Малиновского уничтожила Парму в рамках 18-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – Парма.

11’ Алехандро Папу Гомес
34’ Ремо Фройлер
44’ Робин Госенс
60’ Йосип Иличич
71’ Йосип Иличич
 
11’ Алехандро Папу Гомес
34’ Ремо Фройлер
44’ Робин Госенс
60’ Йосип Иличич
71’ Йосип Иличич

Аталанта достаточно быстро вышла вперед в счете – Папу Гомес классным ударом в девятку не оставил шансов Сепе. До перерыва бергамаски оформили комфортное преимущество, голы на счету Фройлера и Госенса. А во второй половине Иличич добил Парму, оформив дубль.

Аталанта нанесла позорное поражение Парме – невероятный Иличич, крохи времени для Малиновского

Таким образом, Атланта набрала 34 очка и осталась пятой. Парма с 25 пунктами осталась на седьмой строчке.

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Италия Видеоновости Аталанта Аталанта Парма Парма Аталанта - Парма
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