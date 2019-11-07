Аталанта – Манчестер Сити – 1:1 – видео голов и обзор матча

Аталанта в волевом стиле добыла первое очко в матче 4-го тура Лиги Чемпионов против Манчестер Сити. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – Манчестер Сити на "Футбол 24".

Лига чемпионов, 4-й тур

Группа C

Аталанта – Манчестер Сити – 1:1

Голы: Пашалич, 49 – Стерлинг, 7

Аутсайдер группы С бергамская Аталанта принимала на своем поле Манчестер Сити. Уже в самом начале матча шансы хозяев набрать первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов резко уменьшились – Стерлинг точным ударом вывел Сити вперед. Перед занавесом первого тайма Жезус мог удвоить преимущество, но не реализовал пенальти.

Уокер оценил свое выступление на позиции вратаря – англичанин отметил сейв после штрафного удара Малиновского

После перерыва Аталанта, усилиями Марио Пашалича, счет сравняла. А под конец матча удаление заработал голкипер гостей Эдерсон и место в рамке занял защитник манкунианцев Кайл Уокер, которому удалось удержать свои ворота на замке. К слову, Александр Зинченко участия в поединке не принимал из-за травмы, а Руслан Малиновский появился на поле под занавес матча, но результативными действиями не отметился.

Ничья принесла Аталанте первое очко и последнее место в турнирной таблице, Манчестер Сити с 10 баллами гордо возглавляет группу.

Лига чемпионов: 18-летний талант Реала похоронил Галатасарай, Аталанта с Малиновским отобрала очки у Манчестер Сити