Аталанта – Лацио: Малиновский стал лучшим игроком матча по версии WhoScored

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский стал героем матча 27-го тура Серии А между Аталантой и Лацио.

WhoScored оценил выступление Малиновского на 8,6 баллов из 10, что является наивысшей оценкой среди игроков обеих команд. Ближайший преследователь украинца – лидер Аталанты Алехандро Гомес, получивший 8,3 балла.

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В активе Руслана 1 гол, 4 удара по воротам (2 в створ), 67 касаний мяча, 39 точных передач (89%), 3 ключевых паса, 2 удачных обводки, выигранная верховая дуэль, 2 отбора, 4 подачи с угловых и две потери мяча.

Напомним, Аталанта совершила камбэк в поединке с Лацио (3:2), а Малиновский пушечным выстрелом сделал счет 2:2.

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