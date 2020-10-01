"Сегодня мы создали множество шансов и, возможно, могли бы забить больше после перерыва. Аталанта – это команда, которая верит в себя и достигла равновесия, что позволяет ей успешно выступать в таких сложных матчах. Мне не нужно было напоминать игрокам, что в прошлом сезоне мы вели здесь в счете 3:0 и сыграли вничью 3:3, так как это была другая игра, и ребята оставались сосредоточенными.

Перфоманс Малиновского и компании в видеообзоре разгрома Лацио

Иличич? Я скептически относился к тому, что он может вернуться на тот уровень, на котором был раньше, но могу сказать, что сегодня я намного увереннее в нем, потому что за последние две недели Йосип сделал большие шаги вперед. Он приступил к тренировкам с остальными своими товарищами по команде в воскресенье, и если мы вернем его обратно в состав, то станем намного сильнее.

Мы будем проводить три матча в неделю по крайней мере до января, поэтому мне придется менять состав чаще, чем в прошлом. Это также поможет новым игрокам привыкнуть к нашим методам.

Борьба за чемпионство? Нет! Мы можем стать лучше, но командами, которые сейчас могут говорить о Скудетто, является Ювентус, Интер и Наполи. Вы можете спросить меня еще раз после 20 туров", – приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Лацио – Аталанта: Малиновский феерит в ответ на побои, 9 голов для Индзаги и впечатляющий лидер бомбардиров