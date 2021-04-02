Финальный поединок Кубка Италии сезона-2020/21 между Аталантой и Ювентусом состоится 19 мая, сообщает официальный сайт Серии А.

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Встреча пройдет на стадионе в Реджо-нель-Эмилии, где своих соперников по Серии А принимает Сассуоло. В январе здесь состоялся матч за Суперкубок страны, в котором Ювентус уверенно одолел Наполи со счетом 2:0.

Напомним, на пути к финалу Кубка Италии туринцы выбили из борьбы Интер, Милан и Дженоа, а "Богиня" одолела Наполи, Лацио и Кальяри.

К слову, действующим обладателем Кубка Италии является Наполи.

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