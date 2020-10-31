"Аталанта – это итальянский Ливерпуль": Капелло в восторге от команды Малиновского
Знаменитый итальянский тренер отдал должное команде Руслана Малиновского и наставнику бергамасков Джан Пьеро Гасперини.
"Итальянские команды потеряли страх. Без болельщиков они чаще решаются на риск. Именно тренеры призывают игроков больше атаковать, играть агрессивнее. Тот же Джан Пьеро Гасперини, который практикует защиту один в один, но привлекает как можно больше футболистов к атаке.
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Аталанта – это итальянский Ливерпуль. Это очень интересная команда, которая имеет немало неординарных деталей. Там собраны очень качественные игроки. Аталанта всегда атакует, иногда в защите не остается никого", – цитирует Капелло AS.
Напомним, Аталанта занимает 6 место в Серии А и набрала 4 очка в стартовых двух турах Лиги чемпионов. На следующей неделе бергамаски сыграют с Ливерпулем в третьем туре ЛЧ.
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