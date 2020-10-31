"Итальянские команды потеряли страх. Без болельщиков они чаще решаются на риск. Именно тренеры призывают игроков больше атаковать, играть агрессивнее. Тот же Джан Пьеро Гасперини, который практикует защиту один в один, но привлекает как можно больше футболистов к атаке.

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Аталанта – это итальянский Ливерпуль. Это очень интересная команда, которая имеет немало неординарных деталей. Там собраны очень качественные игроки. Аталанта всегда атакует, иногда в защите не остается никого", – цитирует Капелло AS.

Напомним, Аталанта занимает 6 место в Серии А и набрала 4 очка в стартовых двух турах Лиги чемпионов. На следующей неделе бергамаски сыграют с Ливерпулем в третьем туре ЛЧ.

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