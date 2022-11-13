Интер удержал победный счет в игре 15-го тура Серии А против Аталанты. Смотрите видео голов и обзор поединка Аталанта – Интер на "Футбол 24".

Аталанта повела в счете благодаря классному пенальти в исполнении Лукмана, но Джеко еще до перерыва выровнял положение в красивом прыжке. На старте второго тайма Джеко оформил дубль, а Паломино забил автогол.

Интер удержал победу над Аталантой в центральном матче Серии А – Малиновский получил целый тайм, Джеко впечатляет

Аталанта один мяч таки отыграла – Паломино теперь забил головой забил в чужие ворота, но Интер удержал победный счет.