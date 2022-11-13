Аталанта – Интер – 2:3 – видео голов и обзор матча
17:10 - Читати українською
Интер удержал победный счет в игре 15-го тура Серии А против Аталанты. Смотрите видео голов и обзор поединка Аталанта – Интер на "Футбол 24".
25’ Адемола Лукман
77’ Хосе Паломино
Эдин Джеко 36’
Эдин Джеко 56’
Хосе Паломино 62’
25’ Адемола Лукман
36’ Эдин Джеко
56’ Эдин Джеко
62’ Хосе Паломино
77’ Хосе Паломино
Аталанта повела в счете благодаря классному пенальти в исполнении Лукмана, но Джеко еще до перерыва выровнял положение в красивом прыжке. На старте второго тайма Джеко оформил дубль, а Паломино забил автогол.
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Аталанта один мяч таки отыграла – Паломино теперь забил головой забил в чужие ворота, но Интер удержал победный счет.
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