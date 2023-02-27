Атакующее антидостижение и шедевр в видеообзоре матча Милан – Аталанта – 2:0
Милан без проблем обыграл Аталанту в 24 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Началась дуэль с пушки Тео. Мяч взяла на себя стойка, он улетел в Муссо и оказался в воротах. Автогол. Аталанта ничем не ответила в первом тайме – ни одного удара по воротам соперника. Это впервые с сезона 2004/05, когда ведется такая статистика.
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После перерыва ситуация не изменилась и хозяева довели матч до победы. Точку поставил Мессиас после роскошной разрезной передачи Леау. 2:0! Также следует отметить первый за 280 дней выход Ибрагимовича на поле. Милан закрепился на третьей строчке с 47 очками. Аталанта идет шестой, имея на 6 пунктов меньше.