Милан без проблем обыграл Аталанту в 24 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Началась дуэль с пушки Тео. Мяч взяла на себя стойка, он улетел в Муссо и оказался в воротах. Автогол. Аталанта ничем не ответила в первом тайме – ни одного удара по воротам соперника. Это впервые с сезона 2004/05, когда ведется такая статистика.

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