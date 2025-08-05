Накануне известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что вероятность перехода Ильи Забарного в ПСЖ равна 90%.

Динамо дало окончательный ответ Борнмуту относительно трансфера Забарного в ПСЖ

На данном этапе лишь согласовываются мелкие детали трансфера, за который Борнмут может получить от 70 до 75 млн евро. 20% от этой суммы получит киевское Динамо в качестве ранее прописанного sell-Оп. К слову, действующие победители Лиги Чемпионов были не единственными, кто стремился подписать украинского оборонца.

Ранее лондонский Тоттенхэм сделал предложение размером в 70 млн евро, что полностью утоляло аппетиты вишенок, но в столицу Англии категорически отказался переезжать сам Илья, который четко определился с будущим местом работы. И это – Париж.