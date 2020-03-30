Астон Вилла выбрала наказание для Грилиша – лидер команды нарушил карантин и попал в пьяное ДТП

Хавбек АВ Джек Грилиш уже изрядно пожалел, что отправился на вечеринку вместо самоизоляции.

Джек Грилиш раскаялся, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 24-летний игрок решил посетить вечеринку вместо карантина, а по дороге домой еще и попал в ДТП. Клуб на официальном сайте отреагировал на такую ​​дерзость своего лидера.

Грилиш согласился на трансфер в Манчестер Юнайтед, – Goal

"Мы глубоко разочарованы тем, что один из наших игроков проигнорировал указания правительства о том, что нужно оставаться дома во время коронавируса.

Капитан клуба Джек Грилиш признал, что его решение покинуть свой дом было неправильным и абсолютно ненужным. Это нарушило руководящие принципы правительства, которые понятны и должны соблюдаться всеми.

Игрок будет оштрафован и получит дополнительное дисциплинарное взыскание. Данные средства будут пожертвованы Университетской больнице в Бирмингеме", – говорится в заявлении Астон Виллы.

Пьяный Грилиш в смешном костюме попал в ДТП после собственных призывов сидеть дома – под угрозой трансфер в МЮ