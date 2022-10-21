Бирмингемцы приступили к поиску замены Стивену Джеррарду, который был уволен после серии неудачных результатов.

Фаворитом на назначение новым тренером "вилланов" является Маурисио Почеттино, который после ухода из ПСЖ находится без работы. С 50-летним аргентинцем, выводившим Тоттенхэм в финал Лиги чемпионов 2018/19, уже контактировали, сообщает The Telegraph.

Астон Вилла уволила Джеррарда

Другим кандидатом является Томас Франк, работа которого очень импонирует руководству Астон Виллы. С датским специалистом будет куда сложнее – он успешно работает в Брентфорде (10-е место в АПЛ) и ведет переговоры о новом контракте с клубом.

Напомним, Астон Вилла после серии из 4-х матчей без побед уволила Стивена Джеррарда, возглавлявшего команду почти год. Бирмингемцы набрали 9 очков в 11-ти матчах АПЛ и занимают 17 позицию, находясь на границе зоны вылета.

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