Астон Вилла на официальном сайте сообщила о трансферах Джейдона Санчо, Харви Эллиотта и Виктора Линделёфа.

Шведский защитник присоединился к Астон Вилле на правах свободного агента после расторжения контракта с Манчестер Юнайтед. Джейдон Санчо будет выступать за "вилланов" на правах аренды, так же как и Харви Эллиот. Правда, в соглашении с хавбеком Ливерпуля есть обязательство выкупить игрока в зависимости от количества сыгранных матчей за сезон.

Стоит добавить, что Линделёф выступал за Манчестер Юнайтед с 2017 года, провел за команду 284 матча, в которых отметился 4 голами и 7 ассистами. Санчо перебрался в МЮ в 2021 году (83 встречи, 12 голов и 6 ассистов), но уже в третий раз отправился в аренду – ранее это были Боруссия Д и Челси. Эллиот является воспитанником Ливерпуля, за который отметился 15 голами и 20 ассистами в 149 играх.

