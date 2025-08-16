Астон Вилла катастрофически провела первый тайм против Ньюкасла. Бирмингемцы в родных стенах даже по воротам ни разу не пробили, тогда как "сороки" провели 8 выстрелов на 1,16 xG. По количеству касаний в штрафной было 5:18 в пользу гостей, а точность передач "вилланов" составила мизерные 73%.

На Исака появился новый сенсационный претендент – Ливерпуль рискует потерять свою главную трансферную цель

Подопечные Унаи Эмери должны были пропускать уже на 3-й минуте, когда Тонали вывел Элангу один на один. Хозяев выручил Бизот, который парировал удар новичка Ньюкасла. Еще через пять минут Гордон замыкал навес Гимараеса, пробив головой с линии вратарской, однако получилось высоковато. На 11-й же Гордон мог отличиться с дистанции, вгатив под левую стойку – Бизот снова потянул.

Дисквалифицированный Эмилиано Мартинес из VIP-ложи внимательно следил за действиями конкурента.

Во второй половине первого тайма Ньюкасл несколько убавил в обострении, однако контроль игры оставался за командой Эдди Хау. Тем более неожиданным стал переворот в перерыве – теперь уже Астон Вилла владела инициативой, держа мяч 67% времени (в первые 15 минут) и имея 7:3 по касаниям в штрафной к 66-й минуте. Не хватало только финальных решений.

На 47-й бирмингемцы провели свой первый удар по воротам (Камара замкнул угловой), на 65-й – второй (Уоткинс пробил с линии штрафной площади). И все. Оба выстрела оказались не только единственными до 88-й минуты, но и прилетели точно в руки Поупа. С другой стороны, Ньюкасл после перерыва не имел и таких моментов.

А на 66-й минуте доминирование Астон Виллы завершилось. "Сороки" выскочили в контратаку с разрезным пасом Эланги на ход Гордону. Энтони начал отрываться от защитников, поэтому Конса сбил нападающего. Арбитр без колебаний дал красную, оставив хозяев в меньшинстве. Конечно же, после этого Ньюкасл перехватил контроль над игрой.

Вот только ничего интересного гости за следующие 30 минут не создали. В актив можно занести только выстрел Барнса из центра штрафной, который заблокировали, и простенький лонгшот Гордона (без проблем для голкипера). Кроме того, в компенсированное время Бизот неудачно сыграл при перехвате подачи с углового, однако защитники подстраховали нидерландца.

"Вилланы" же огрызнулись неплохой контратакой с врыванием свежего Малена на правый край штрафной площадки. Донни завершил плотным ударом, который парировал Поуп. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Топ-5 интриг сезона АПЛ: Довбик манит, Кварцяный позавидует, новый украинец, смена чемпиона и безумная революция грандов