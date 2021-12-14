Норвич в родных стенах принимал Астон Виллу, пытаясь прервать 4-матчевую безвыигрышную серию и покинуть зону вылета из АПЛ. Для этого "канарейкам" необходимо было одержать победу – впрочем, в середине первого тайма они уже пропустили гол. Вывести "вилланов" вперед смог Рэмзи, принявший передачу от Воткинса, вошел в штрафную и мощно пробил. 0:1!

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Подопечные Стивена Джеррарда в принципе доминировали до перерыва, да и после него бирмингемцы выглядели гораздо острее. Упустив несколько моментов, гости дожали соперника на 87-й минуте – это Воткинс прибавил к ассисту гол, отличившись с передачи Чуквуэмеки (его выпустили всего за 4 минуты до взятия ворот). 0:2. Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

Таким образом, Астон Вилла набрала 22 очка, поднявшись на девятую позицию в турнирной таблице АПЛ. Норвич с 10 зачетными баллами в активе остается двадцатым.

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