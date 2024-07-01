Астон Вилла на официальном сайте объявила о подписании полузащитника Росса Баркли из Лутона.

Астон Вилла официально подписала финалиста Лиги чемпионов

Клуб не разглашает срок контракта. Transfermarkt сообщает, что Баркли обошелся Астон Вилле почти в 6 млн евро. Добавим, что "вилланы" впервые в своей истории вышли в Лигу чемпионов. Последний раз команда из Бирмингема играла в главном европейском клубном турнире 41 год назад, когда он назывался Кубком чемпионов.

Напомним, что Росс Баркли начинал свою карьеру в Эвертоне, где провел самые яркие годы, после чего перебрался в Челси. Баркли поиграл и за Астон Виллу на правах аренды (сезон 2020/21), французскую Ниццу, а в прошлом сезоне выступал за Лутон (37 матчей, 5 голов и 6 ассистов). За свою карьеру Росс 33 раза выходил в составе сборной Англии (6 голов и 6 ассистов), но последний раз вызывался аж в 2019 году.

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