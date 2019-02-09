Астон Вилла спасла ничью, уступая 0:3 на 82-й минуте – претендент на камбэк года

Астон Вилла и Шеффилд Юнайтед выдали настоящий триллер в 31 туре Чемпионшипа.

Чемпионшип, 31 тур

Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед – 3:3

Голы: Мингс, 82, Абрахам, 86, Грин, 90+4 – Шарп, 11, 53, 62

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31 тур английского Чемпионшипа подарил шикарный камбэк в матче Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед. Благодаря хет-трику Билли Шарпа гости вели со счетом 3:0 до 82-й минуты, однако в эндшпиле встречи хозяева забили сразу трижды и феерически спасли ничью.

Напомним, Астон Вилла, которая является победителем Кубка чемпионов-1982, по итогам сезона 2015/16 вылетела в Чемпионшип. После 31 тура команда занимает 8 позицию, Шеффилд Юнайтед – третий.

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