Барселона из-за финансовых трудностей имеет ограничения в регистрации новых игроков, поэтому "кулес" необходимо продавать.

Манчестер Юнайтед готов отдать сумасшедшую сумму за звезду Барселоны – хавбек имеет четкое решение

Как сообщает Лусия Фонт, Астон Вилла согласовала с Барселоной трансфер защитника Эктора Форта. Бирмингемцы заплатят за испанца 15 миллионов евро. Стороны встретятся в ближайшее время, чтобы согласовать окончательную сделку.

Напомним, Эктор – воспитанник Барселоны. За первую команду он дебютировал в 2024 году. Всего за "блаугранас" он отыграл в 30 матчах, отметившись тремя ассистами. Контракт Форта с Барселоной действует до 2026 года.

Стоит заметить, что Барселона летом посылалась Маркусом Рашфордом и Жоаном Гарсией.

Блохін у Реалі: переговори в Барселоні, шалені гроші, хто зупинив українця від втечі і чому програли всі