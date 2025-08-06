Как сообщает Фабрицио Романо, Астон Вилла договорились с Ниццей о переходе нападающего Эванна Гессана.

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Бирмингемцы заплатят "орлятам" за 24-летнего игрока 30 миллионов евро, а еще пять как бонусы. Ницца позволила Гессану отправиться на медобследование и подписание контракта.

Эванн был лучшим бомбардиром французского клуба в прошлом сезоне. В его активе 13 голов и 10 результативных передач в 42 матчах.

Стоит заметить, что Ницца является соперником Бенфики в третьем квалификационном раунде. Против команды Анатолия Трубина Гессан не сыграет, поскольку его уже нет в заявке на матч.

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