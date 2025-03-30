Ноттингем Форест и Кристал Пэлас первыми вышли в полуфинал. Единственный представитель Чемпионшипа принимал команду, что до сих пор в плей-офф Лиги чемпионов. Матч, как онлайн-трансляция Престон – Астон Вилла на "Футбол 24", стартовал в 15:30. Тилеманс, который отметился охотой за ногами футболистов сборной Украины в недавнем матче Лиги наций, едва не привез пенальти. Судьи решили, что игрок Престона нырял сам. Впоследствии Мартинесу подбили мяч из рук, когда аргентинский вратарь вводил его в игру. Престон забил, но судьи сразу же отменили.

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Диковинка на поле команды второго дивизиона. Множество шариков синего и особенно белого цвета мешают бирмингемцам проводить свои атаки. Колоритно. Рашфорд, который сегодня на острие атаку вместо Уоткинса, пробил со штрафного метров с 30. Вратарь Корнелл на месте. Асенсио остро набросал с правого фланга, Конса на дещицу не успел замкнуть. Престон отвечал в основном хитростями и попытками вымолить фолы на чужой половине. Однако на 30 минуте Мартинес остался отыгранным после игры на выходе, и Тордарсон каким-то чудом не попал с нескольких метров головой.

Рашфорд с левого фланга подал угловой, Конса по-баскетбольному с отбросом назад пробивал в пределах вратарской, но неудобно было и снаряд полетел выше. Агрессивный прессинг хозяев и дополнительная защита в виде воздушных шариков помогает сдерживать Астон Виллу. Команде Эмери не хватает командных действий. Друг перед другом пытаются в одиночку решить эпизоды, иногда лишая партнеров возможности создать момент.

Взрывное начало второй половины. Роджерс протянул со своей половины и создал 3 в 3, но Рашфорд сначала махнул мимо мяча, а со второй попытки снова пожалел пас на Рэмзи и плохо пробил. Асенсио разыграл через Рэмзи, тот покатил налево, известный по выступлениям в Барселоне и Эвертоне левый защитник Динь нашел изгнанника Манчестер Юнайтед. Рашфорд здесь был безупречен. Еще одна атака. Рэмзи и Роджерс с пары метров расстреливают, но не могут забить. И здесь с Престоном сыграл злую шутку его агрессивный стиль. Роджерс уже отдавал мяч назад со штрафного, но Эндрю Хьюз запоздало наступил ему на ногу шипами. Это пенальти. Рашфорд отыграл Тилеманса и хладнокровно переиграл голкипера в дуэли взгляде, оформив дубль.

Маркус классно стартовал за Астон Виллу, оформив 4 ассиста за 9 матчей и став едва ли не главным лидером креатива, хотя далеко не всегда выходил с первых минут. Теперь же забил свои первые голы. Последний раз Рашфорд отмечался еще за МЮ в декабре 2024 года. С тех пор Аморим начал не допускать его даже в заявку, что спровоцировало аренду до конца сезона в Бирмингем. А вот и еще один дубль. Динь второй голевой пас отдал, Рэмзи как раз было удобно разворачиваться и проходить с середины поля к воротам. Последний полуфиналист решается в дуэли Борнмут – Манчестер Сити, которая стартует в 18:30.

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