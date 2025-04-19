Астон Вилла достойно вылетела из Лиги чемпионов, но команда и болельщики желают там сыграть еще раз. Благо, шансы есть – но они бы резко ухудшились в случае домашней неудачи с Ньюкаслом. Бирмингемцы отставали от топ-5 на три очка, как и Челси.

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Хозяева так сильно настроились, что открыли счет уже на 33-й секунде. Героем стал Уоткинс, который открылся под проникающий пас Тилеманса и пробил с рикошетом от защитника – мяч залетел в ближний угол! Впрочем, преимущество "вилланов" держалось недолго. На 17-й минуте Барнс выполнил идеальную подачу с левого фланга, а Шер замкнул ее на дальней штанге. 1:1!

Между этими эпизодами Уоткинс мог оформить дубль, пробив с левого края штрафной в перекладину. На 27-й он же замыкал навес со стандарта, однако "сорок" снова спас каркас. В конце концов, футболисты отправились на отдых при ничейном счете.

В первом тайме Ньюкасл держался на равных, а вот после перерыва гости просто остановились. Астон Вилла же продолжила давление, заслуженно вырвавшись вперед на 64-й минуте – на этот раз Уоткинс не пробивал, но ассистировал Маатсену. 2:1! На 72-й же Тилеманс замкнул прострел Онана с левого фланга – рикошетом от Бьорна сфера влетела в ворота. 3:1!

Еще через три минуты Онана довел дело до разгрома, отличившись шедевральным выстрелом из-за пределов штрафной. Точно в левую девятку! Его гол оказался последним во встрече. Астон Вилла отпраздновала победу со счетом 4:1 – в зону ЛЧ она не вернулась, но на пути стоит только худшая разница голов.

Ньюкасл остается третьим, прервав 5-матчевую победную ходу. От падения за пределы топ-5 "сорок" отделяют всего два зачетных балла.

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