Астон Вилла предложила за экс-защитника Динамо 5 млн евро

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида в ближайшее время может переехать на Туманный Альбион.

Хорватский защитник турецкого Бешикташа Домагой Вида, который в свое время защищал цвета киевского Динамо, уже в январе может перебраться в чемпионат Англии, сообщает издание Kartal Bakisi.

Астон Вилла рассматривает возможность подписания Адебайора

На 30-летнего футболиста претендует Астон Вилла, которая в этом сезоне переживает в АПЛ не лучшие времена. "Львы" уже сделали предложение турецкому клубу в размере 5 млн евро, однако такая сумма не соблазнила боссов Бешикташа попрощаться с Видой – они рассчитывают заработать на трансфере хорвата не менее 8-10 млн евро. Бирмингемский клуб намерен добиться своего и в ближайшее время предложит туркам новые улучшенные условия трансфера.

В текущем сезоне турецкой Суперлиги Вида провел 16 матчей и отметился 3 забитыми голами.

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