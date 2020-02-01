Астон Вилла подписала экс-форварда Атлетико Борху Бастона

Бывший игрок Атлетико и целого ряда испанских клубов Борха Бастон присоединился к Астон Вилле в последние минуты зимнего трансферного окна

Астон Вилла объявила о трансфере Борхи Бастона в конце зимнего трансферного окна, сообщает официальный сайт бирмингемцев.

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"Я очень рад играть за Астон Виллу, это большой клуб, и большая честь для меня. Не дождусь начала работы, я очень взволнован. Хочу встретить своих новых товарищей по команде и менеджера. Я уже готов играть и начинать тренироваться с командой", – поделился Бастон в комментарии пресс-службе Астон Виллы.

Напомним, Бастон выступал за Атлетико и целый ряд испанских клубов. Нападающий имеет опыт выступлений в АПЛ, став рекордным трансфером Суонси – "лебеди" подписали его за 18 млн евро в 2016 году.

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