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Астон Вилла подписала голкипера сборной Англии Хитона

17:09 10 Читати українською
Астон Вилла подписала голкипера сборной Англии Хитона
Том Хитон / Фото ФК Астон Вилла

Опытный вратарь Том Хитон отныне будет защищать цвета Астон Виллы.

Астон Вилла усилила вратарскую позицию Томом Хитоном, сообщает официальный сайт клуба.

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О сроке действия контракта между 33-летним голкипером и клубом пока не сообщается. По информации СМИ, Бернли получил от бирмингемцев 8,5 млн евро за своего игрока.

Стоит отметить, что Хитон выступает за сборную Англии, однако провел за команду "трех львов" лишь 3 поединка.

В прошлом сезоне АПЛ Том сыграл в 19-ти матчах, в которых пропустил 27 мячей.

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