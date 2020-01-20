Астон Вилла подписала форварда Генка Саматту

Танзанийский форвард Мбвана Саматта официально сменил клуб.

Нападающий бельгийского Генка Мбвана Саматта перешел в Астон Виллу, сообщает официальный сайт клуба.

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27-летний форвард стал первым танзанийцем в истории английской Премьер-лиги. Детали сделки не сообщаются, известно лишь, что контракт с клубом игрок заключил на 4,5 года. Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 млн евро.

Напомним, Саматта провел в Генке 4 года, перейдя в бельгийскую команду из конголезского Мазембе за 800 тысяч евро. В текущем сезоне форвард сыграл за свою команду 28 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 2 результативные передачи.

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