Дэнни Ингз стал игроком Астон Виллы, сообщает официальный сайт бирмингемского клуба.

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Контракт с 29-летним англичанином рассчитан до лета 2024-го. По информации transfermarkt, Астон Вилла заплатила за игрока Саутгемптона около 35 млн евро. Дэнни также имеет опыт выступлений за Ливерпуль, Бернли и Борнмут.

В прошлом сезоне АПЛ Ингз провел 29 матчей, в которых отметился 12-ю голами и 4-мя ассистами. Саутгемптон финишировал на 15-й строчке, Астон Вилла – 11-й.

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