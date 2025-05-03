В прошлом туре в игре против Ман Сити (1:2) подопечные Уная Эмери прервали свою 5-матчевую победную серию в АПЛ, поставив под сомнение попадание в ЛЧ на следующий сезон. Также в матче против Фулхэма бирмингемцам было необходимо исправляться за фиаско в полуфинале Кубка Англии против Кристал Пэлас (0:3).

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Фулхэм также выходил на поле не для того, чтобы просто отбывать номер – Подопечные Марку Силвы борются за попадание в Лигу конференций, ведь в этом сезоне даже 8-е место в АПЛ может подарить еврокубки.

Уже на 12-й минуте хозяева вышли вперед. МакГин навесил с углового и Тилеманс точно пробил по воротам Лено головой – 1:0. Фулхэм пытался отвечать своими атаками, но в течение первого тайма Вилла была ближе ко второму голу, чем "дачники" к тому, чтобы сравнять счет.

Второй тайм Фулхэм начал с забитого мяча, но арбитр не засчитал гол Сессеньона из-за игры рукой. Под занавес поединка команда Марку Силвы изо всех сил старалась сравнять счет, а бирмингемцы отвечали быстрыми контратаками. На 90+4 минуте Мален мог закрывать матч, но пробил в каркас ворот.

В итоге 1:0 в пользу Астон Виллы. Подопечные Эмери догнали по очкам Челси и Ноттингем Форест, но остались на седьмом месте из-за худшей разницы голов. Фулхэм остался восьмым, но уже в этом туре "дачников" могут перегнать Брайтон, Борнмут и Брентфорд.

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