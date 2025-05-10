Астон Вилла победила Борнмут и продолжила погоню за ЛЧ – Забарный провел хороший матч, но снова проиграл Уоткинсу
Астон Вилла в рамках 36-го тура АПЛ 2024/25 победила Борнмут (1:0). Отчет о матче читайте на "Футбол2 4".
Астон Вилла не имела права на неудачу
Бирмингемцы приехали на Виталити Стэдиум, находясь в непростом турнирном положении. Подопечные Унаи Эмери отставали от зоны Лиги чемпионов на три очка, но даже победа не подняла бы команду в топ-5. Последние две строчки закрыли Челси и Манчестер Сити, которые имеют слишком большую разницу голов.
Даже ничья в таких условиях рисковала стать фатальной. Астон Вилла должна была только побеждать, чтобы иметь шансы на ЛЧ в последних двух турах. Борнмут же де-факто ничего не терял, хотя команда сохраняла теоретические шансы на еврокубки – до них не хватало восьми зачетных баллов.
Команды провели плохой матч, но Уоткинс снова победил Забарного
Очевидно, что "вишни" уже никуда не выйдут. Возможно, этот факт ударил по мотивации футболистов, а может просто Астон Вилла неплохо защищалась. Как бы там ни было, хозяева продемонстрировали катастрофически беззубую игру – в первые 80 минут Борнмут провел всего 2 удара по воротам с суммарной остротой в 63%.
К тому же, подопечные Андони Ираолы проиграли единоборства (34-42 в пользу Астон Виллы). В общем, "вишни" не продемонстрировали ни одной интересной идеи, по большей части катая мяч с фланга на фланг. И это при том, что Астон Вилла не выглядела намного лучше, точно такой же скучный футбол, точно такое же низкое количество касаний в штрафной (12-14), да и ударов было всего 6 штук.
Пять из них бирмингемцы провели до перерыва, причем четыре из них прошли с 43-й минуты. Зато они были острыми. Так, на 43-й Асенсио вколотил с линии штрафной, попав в ближнюю стойку.
В компенсированное же время произошла подача с левого фланга на дальнюю штангу, где без сопротивления замыкал Камара. Кепа парировал его удар головой, а затем еще и взял добивание от Кеша.
В конце концов, на 4-й компенсированной гости открыли счет в результате навеса с правого фланга на Уоткинса. Против Олли играл Забарный – Илье исторически тяжело против этого нападающего, и сегодняшнюю дуэль англичанин тоже выиграл. Уоткинс замкнул. 1:0!
В начале второго тайма мимо дальней штанги с дистанции пробивал Камара, однако это был последний удар Астон Виллы во встрече. На 80-й же минуте бирмингемцы вообще остались в меньшинстве в результате второй желтой для Рэмзи – и только после этого Борнмут стал активно пробивать по воротам...
Впрочем, почти все удары хозяев оказались неострыми. Только на 5-й компенсированной они создали первый голевой момент – это Семеньо замкнул подачу на дальнюю штангу, попав с нескольких метров. Мартинес парировал, а Джеббисон на дальней штанге добивал с метра. И не попал в ворота!
В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Астон Виллы. Бирмингемцы продолжают погоню за ЛЧ.
Забарный в целом сыграл хорошо
Если забыть о голе Уоткинса, то в вину Забарного будет нечего поставить. Украинец провел очень убедительный матч, подтвердив свой высокий класс. В активе Ильи аж 10 выносов, что свидетельствует о хорошей позиционной работе в штрафной и хорошем расчете траектории полета мяча.
Также наш земляк выполнил 2 успешных отбора из 3-х попыток и имел 1 перехват. В низовых единоборствах Забарный выиграл 2 эпизода из четырех, а вот из 2-х верховых дуэлей не взял ни одной. В целом, Илья на пару с Хёсеном действовал надежно.
Пользуясь высоким процентом владения, Забарный получил возможность вести активную пасовую работу. При 56 касаниях мяча украинец выполнил 41 передачу – 38 из них оказались точными. Некоторые из них оказались довольно острыми. Одна передача Ильи прошла за спину защитникам и могла вывести Эванилсона один на один, однако бразилец не смог обработать мяч.
Украинец провел на поле 89 минут, доигрывая правым защитником и даже нанеся удар головой по воротам (без проблем для Мартинеса). Sofascore оценил перфоманс экс-динамовца в высокие 7,2 балла.