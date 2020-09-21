Астон Вилла на выезде встречалась с Шеффилд Юнайтед. Еще в начале гости "клинки" остались в меньшинстве после того, как Иган руками задержал Таргета, который вырывался на оперативный простор для встречи с глазу на глаз с голкипером. "Клинки" неплохо оборонялись и даже выходили в контратаки. На 36-ей они заработали пенальти, который не сумел реализовать Ландстром – помешал голкипер. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

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После навеса с углового на 63-й Нгойо пробил головой и открыл счет. После этого Шеффилд засел в обороне и до конца матча так и не сумел создать ни одного момента. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Астон Виллы.

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