Астон Вилла на официальном сайте сообщила о переходе 24-летнего форварда Эванна Гессана. Нападающий подписал контракт с бирмингемцами на пять лет.

Как информирует L'Equipe, за трансфер нападающего французский клуб получит 35 миллионов евро с учетом бонусов. В прошлом сезоне Эванн Гессан стал лучшим бомбардиром Ниццы, забив 12 голов в 33 матчах Лиги 1.

Стоит заметить, что у форварда было предложение из Саудовской Аравии от клуба Неом. Ницца подталкивала своего игрока переехать на Ближний Восток, но он все же выбрал продолжить карьеру в Европе.

