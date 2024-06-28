В пятницу, 28 июня, Астон Вилла на своём официальном сайте огласила о подписании флангового защитника Иана Маатсена. Бирмингемский клуб заплатил Челси за этот трансфер 35 млн фунтов стерлингов – рекордную сумму в текущее летнее трансферное окно.

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22-летний нидерландец подписал контракт до лета 2030 года. Ранее он принадлежал Челси с 16-летнего возраста. С тех пор Иан успел поиграть в аренде за Чарльтон, Ковентри Сити, Бёрнли и Боруссию Д. В составе "шмелей" он дошёл до финала Лиги чемпионов, в котором сыграл в стартовом составе.

Сейчас Маатсен находится на Евро-2024 в составе сборной Нидерландов. Он попал в заявку в последний момент – после травмы Френки де Йонга.

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