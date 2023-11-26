Тоттенхэм после двух поражений подряд в АПЛ не только потерял лидерство, но и опустился на четвертую позицию. Что наиболее важно, за эти два матча лондонцы потеряли колоссальное количество игроков – в лазарете оказались Ришарлисон, Мэддисон, Ромеро, Сарр, Соломон, Перишич и Ван де Вен. Между тем, Астон Вилла держалась всего в одном зачётном балле позади, поэтому права на осечку "шпоры" не имели.

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Ожидалось, что хозяевам будет тяжело, однако Тоттенхэм взял очень бодрый старт. Удоджи уже на 4-й минуте запирал заброс от Бентанкура, пробив метров с 12-ти над воротами, а на 5-й пробивал Кулусевски – швед принял пас от Сона, качнул двух защитников и попал в дальнюю штангу. Ещё через три минуты Хиль стрелял из пределов штрафной (Мартинес парировал), а Порро неточно сыграл на добивании головой.

На 10-х минутах у лондонцев были выстрелы с близкого расстояния, причем один из них стал следствием выхода Бентанкура один на один – впрочем, гостей спасали офсайды. В конце концов, такой футбол на 22-й минуте вылился в гол Тоттенхэма. Порро с углового подал на линию штрафной, а Ло Чельсо мощным ударом засадил под перекладину. 1:0!

Впрочем, после этого успеха дела подопечных Анге Посткоглу пошли гораздо хуже. Ровно через две минуты Уоткинс забил в ответ, однако взятие ворот не засчитали из-за положения вне игры.

На 28-й минуте Кэш грубо снёс Бентанкура – уругваец, который после травмы крестов впервые вышел в старте, вынужден был покинуть поле.

Хёйбьерг, заменивший Родриго, на 44-й минуте организовал выход один на один для Сона, однако дальнейший гол отменили из-за офсайда.

Астон Вилла до сего времени имела стандарт, который на старте встречи замыкал Пау Торрес. Тогда испанец пробил над воротами. Лондонцы урока не усвоили, за что были наказаны. На 7-й компенсированной минуте Торрес опередил Дэвиса и замкнул навес от Дугласа Луиса со штрафного – 1:1! Именно с этим счётом команды и отправились отдыхать.

Начало второго тайма тоже оказалось нервным для "шпор". Через шесть минут после перерыва Бейли получил заброс от Макгинна и пробил метров с 15-ти – Викарио перевёл мяч в штангу. Тоттенхэм ответил шикарным моментом на 55-й, когда Сон с левого края штрафной пяткой откатил на Кулусевски. Деян в касание прострелил на дальнюю, однако Джонсон не успел на замыкание!

Бреннан исправился на 59-й, откликнувшись на передачу Хёйбьерга и прострелив на Сона. Кореец прошил Мартинеса – впрочем, взятие ворот не засчитали из-за офсайда у Джонсонса.

А через две минуты Астон Вилла вырвалась вперёд: Уоткинс обыгрался с Тилемансом и метров с 12-ти пробил мимо Викарио – 1:2! Очень простой гол.

Тоттенхэм не расклеился, однако и Астон Вилла не собиралась стоять в обороне. На 70-80-х минутах команды устроили эффектный размен моментами, пробивая с минимальных дистанций и особенно остро работая при стандартах. Мартинесу и Викарио пришлось исполнять двойные сейвы.

Качели завершились голом Сона на 85-й минуте. Ему предшествовал выстрел Порро, припавший на дальнюю штангу – корейский форвард тут же добил мяч в сетку. Впрочем, и в этот раз лайнсмен поднял флажок, отменив третий гол "шпор".

В итоге финальный свисток зафиксировал волевую победу Астон Виллы. Бирмингемцы набрали 28 очков и поднялись на четвёртую позицию в турнирной таблице АПЛ. Тоттенхэм же потерпел третье поражение подряд, опустившись на пятое место, хотя до первого не хватает всего четырёх зачётных баллов.

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