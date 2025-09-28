Астона Вилла подходила к домашки с Фулхэмом, вообще не зная побед в чемпионате. Последний раз это случилось аж 16 мая, а в новом розыгрыше бирмингемцы имели два поражения и три ничьих. И это при отсутствии соперников из топ-5 прошлогодней АПЛ – даже МЮ или Тоттенхэма в календаре не было. Только Ньюкасл, Пэлас и середняки / аутсайдеры.

Как следствие, подопечные Унаи Эмери оказались в зоне вылета. Фулхэм вполне подходил на роль очередного обидчика, учитывая пребывание "коттеджеров" в топ-9 и две подряд победы. Эта уверенность возросла после гола, проведенного уже на 3-й минуте – Хименес вывел гостей вперед, замкнув подачу Лукича с углового. 0:1!

Лондонцы в принципе провели неплохой матч. Они не уступали по ударам, чаще входили в штрафную и имели 48% владения. Единоборства тоже давались на немного лучше. Не хватало только моментов – в основное время вспоминается только неудачный выход Кинга один на один со смешной симуляцией, а также выстрел в пустые после обрезки "вилланов". Конса накрыл его на линии ворот.

Бирмингемцы своими возможностями распоряжались гораздо лучше. По сути, хозяева реализовали все шансы. На 37-й минуте они отыгрались усилиями Уоткинса – Олли зацепился за лонбол Диня (защитники странным образом пропустили мяч) и перебросил голкипера. 1:1!

На 50-й минуте Астон Вилла вырвалась вперед в результате дальнего выстрела в исполнении Макгинна. Джон попал точно под ближнюю стойку. Ему ассистировал Буэндия, который через две минуты и сам забил – Эмилиано воспользовался удачным отскоком после прострела с левого края штрафной. 3:1!

Фулхэм, который из-за травмы Хименеса остался без ведущего форварда еще на 11-й минуте, не смог справиться с этими голами. Финальный свисток зафиксировал победу подопечных Унаи Эмери – первую в новом розыгрыше АПЛ! Астон Вилла оторвалась от зоны вылета на два очка.

