Астон Вилла нашла звездную замену Джеррарду – специалист, которого сватали в ПСЖ, может стать тренером-рекордсменом
15:39 - Читати українською
"Вилланы" продолжают поиски нового тренера после увольнения Стивена Джеррарда.
В сферу интересов бирмингемцев попал наставник лиссабонского Спортинга Рубен Аморим, информирует Daily Mirror.
Для этого Астон Вилла должна выплатить "львам" 30 млн отступных – рекордная сумма за наставника в истории. Аморим, которого связывали с ПСЖ, имеет действующий контракт со Спортингом, рассчитанный до 2024 года.
Напомним, Астон Вилла после серии из 4-х матчей без побед уволила Стивена Джеррарда, возглавлявшего команду почти год. Бирмингемцы набрали 9 очков в 11 матчах АПЛ и занимают 17 позицию, находясь на границе зоны вылета.
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