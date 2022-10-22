В сферу интересов бирмингемцев попал наставник лиссабонского Спортинга Рубен Аморим, информирует Daily Mirror.

Астон Вилла уволила Джеррарда

Для этого Астон Вилла должна выплатить "львам" 30 млн отступных – рекордная сумма за наставника в истории. Аморим, которого связывали с ПСЖ, имеет действующий контракт со Спортингом, рассчитанный до 2024 года.

Напомним, Астон Вилла после серии из 4-х матчей без побед уволила Стивена Джеррарда, возглавлявшего команду почти год. Бирмингемцы набрали 9 очков в 11 матчах АПЛ и занимают 17 позицию, находясь на границе зоны вылета.

Лестер одержал вторую победу в сезоне, разгромив Лидс, Фулхэм уверенно переиграл Астон Виллу