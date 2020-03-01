toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ВОРСКЛА - ШАХТЕР РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ

Астон Вилла – Манчестер Сити: онлайн-видеотрансляция финала Кубка лиги при участии Зинченко

18:25 320 Читати українською
Астон Вилла – Манчестер Сити: онлайн-видеотрансляция финала Кубка лиги при участии Зинченко
Астон Вилла – Манчестер Сити: стартовые составы и видеотрансляция финала Кубка лиги

Астон Вилла в матче за Кубок лиги сыграет против Манчестер Сити. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

41’ Мбвана Саматта
 
Серхио Агуэро 20’
Родри 30’
20’ Серхио Агуэро
30’ Родри
41’ Мбвана Саматта

Финальный матч Кубка лиги Астон Вилла – Манчестер Сити начался в 18:30 по киевскому времени. Бирмингемцы на пути к Уэмбли одолели Крю Александру, Брайтон, Вулверхэмптон, Ливерпуль и Лестер, а манкунианцы – Престон, Саутгемптон, Оксфорд и Манчестер Юнайтед.

Гвардиола не уверен, что останется в Манчестер Сити до конца еврокубкового бана

Александр Зинченко началт финал в стартовом составе. Видеотрансляцию и текстовый онлайн поединка проводит "Футбол 24".

Стартовые составы:

Астон Вилла: Ниланд – Жильбер, Энгельс, Мингз, Таргетт – Накамба, Дуглас Луис – Ель-Мохамади, Грилиш, Эль-Гази – Самата

Запасные: Рейна, Конса, Тейлор, Хурихейн, Лансбери, Трезеге, Девис

Манчестер Сити: Браво – Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Зинченко – Родри, Гюндган, Давид Силва – Фоден, Агуеро, Стерлинг

Запасные: Эдерсон, Жезус, Де Брюйне, Бернарду Силва, Марез, Отаменди, Менди

Зинченко на пороге решающего периода – конкурент и неудачный сезон Манчестер Сити могут помочь украинцу

blog_ava
Шаран жестко наказал игрока Александрии после ничьей со Львовом
08:35
1084
Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Кубок английской лиги 2019/20 Астон Вилла - Манчестер Сити Кубок английской лиги Александр Зинченко Александр Зинченко Астон Вилла Астон Вилла
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
35
мин
Реал Мадрид
22:00
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук