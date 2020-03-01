Астон Вилла – Манчестер Сити: онлайн-видеотрансляция финала Кубка лиги при участии Зинченко

Астон Вилла в матче за Кубок лиги сыграет против Манчестер Сити. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Финальный матч Кубка лиги Астон Вилла – Манчестер Сити начался в 18:30 по киевскому времени. Бирмингемцы на пути к Уэмбли одолели Крю Александру, Брайтон, Вулверхэмптон, Ливерпуль и Лестер, а манкунианцы – Престон, Саутгемптон, Оксфорд и Манчестер Юнайтед.

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Александр Зинченко началт финал в стартовом составе. Видеотрансляцию и текстовый онлайн поединка проводит "Футбол 24".

Стартовые составы:

Астон Вилла: Ниланд – Жильбер, Энгельс, Мингз, Таргетт – Накамба, Дуглас Луис – Ель-Мохамади, Грилиш, Эль-Гази – Самата

Запасные: Рейна, Конса, Тейлор, Хурихейн, Лансбери, Трезеге, Девис

Манчестер Сити: Браво – Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Зинченко – Родри, Гюндган, Давид Силва – Фоден, Агуеро, Стерлинг

Запасные: Эдерсон, Жезус, Де Брюйне, Бернарду Силва, Марез, Отаменди, Менди

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