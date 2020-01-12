Астон Вилла – Манчестер Сити: Зинченко во второй раз подряд не попал в заявку "горожан"

Манчестер Сити гостит на Вилла Парк в рамках 22 тура АПЛ. Составы и онлайн-трансляция матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Астон Вилла – Манчестер Сити начнется в 18:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн. Видеотрансляцию от Setatnta Sports можно просмотреть непосредственно в этой новости.

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Александр Зинченко во втором матче подряд оказался вне заявки команды. На его позиции сегодня сыграет Бенжамен Менди.

Стартовые составы

Астон Вилла: Ниланд – Нгойо, Мингс, Наус – Эльмохамади, Дринкуотер, Дуглас Луис, Хурихейн, Тейлор – Грилиш – Эль Гази.

Запасные: Калинич, Жильбер, Честер, Накамба, Лэнсбери, Трезеге, Вассилев.

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Стоунз, Фернандиньо, Менди – де Брюйне, Родри, Д.Силва – Марез, Агуэро, Жезус.

Запасные: Браво, Уокер, Стерлинг, Гюндоган, Б.Силва, Отаменди, Фоден.

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