Астон Вилла – Эвертон – 2:1 – видео голов и обзор матча
17:48 - Читати українською
Астон Вилла победила Эвертон во 2 туре чемпионата Англии 2022/23. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
31’ Дэнни Ингз
86’ Эмилиано Буэндия
Люка Динь 87’
31’ Дэнни Ингз
86’ Эмилиано Буэндия
87’ Люка Динь
Отчетный матч был для обеих команд шансом набрать первые очки в новом сезоне. В рамках первого тура Астон Вилла и Эвертон потерпели поражения от Бонмута и Челси соответственно.
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Виталий Миколенко снова отыграл весь поединок, но стараний украинца оказалось недостаточно. Вообще, сегодня забивала исключительно Астон Вилла. Правда, Люка Динь припомнил свое мерсисайдское прошлое и отправил мяч в свои ворота.
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