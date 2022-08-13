Астон Вилла победила Эвертон во 2 туре чемпионата Англии 2022/23. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Отчетный матч был для обеих команд шансом набрать первые очки в новом сезоне. В рамках первого тура Астон Вилла и Эвертон потерпели поражения от Бонмута и Челси соответственно.

Астон Вилла переиграла Эвертон во 2 туре АПЛ – Миколенко снова спасает и создает супермомент, провал экс-звезд Барселоны

Виталий Миколенко снова отыграл весь поединок, но стараний украинца оказалось недостаточно. Вообще, сегодня забивала исключительно Астон Вилла. Правда, Люка Динь припомнил свое мерсисайдское прошлое и отправил мяч в свои ворота.