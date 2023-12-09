Астон Вилла в рамках 16-го тура АПЛ 2023/24 принимает Арсенал. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 16-го тура АПЛ 2023/24 между Астон Виллой и Арсеналом начнется в 19:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на Setanta Sports, а Футбол 24 опишет основные события в текстовом онлайне.

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Александр Зинченко возвращается в основу Арсенала после 27 минут против Лутона. Для украинца это 15-й матч в нынешнем розыгрыше АПЛ. В предыдущих 14 он оформил гол и ассист.

Стартовые составы

Астон Вилла:

Арсенал:

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